МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Призер сочинской Олимпиады Евгений Гараничев первым из биатлонистов сборной России привился от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсмен.

Гараничев привился вакциной "Спутник V".

"Гараничев первым и пока единственным из спортсменов сборной России сделал прививку от COVID-19", - сказал Кугаевский.

"Наши спортсмены всегда очень неохотно прививаются, боясь осложнений. Но в данном случае я не вижу другого пути. У ребят много контактов при постоянных переездах, и риск заразиться очень велик", - подчеркнул он.

Следующий зимний сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине. Олимпийский комитет России настоятельно рекомендовал спортсменам страны привиться от коронавируса.

Гараничеву 33 года, он также является многократным победителем и призером чемпионатов Европы. В минувшем сезоне в общем зачете Кубка мира он занял 27-е место.