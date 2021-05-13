Ласицкене получила британскую визу и выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила в четверг британскую въездную визу, которая была необходима для участия 23 мая в этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария сегодня получила въездную визу в Великобританию, - сказала Назарова. - Все было сделано оперативно, и теперь нет никаких препятствий для ее участия в британском этапе Бриллиантовой лиги. Она отправится в Гейтсхед из Германии, где 21 мая начнет летний сезон".

В четверг получил британскую въездную визу и личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Как сообщал ранее ТАСС, в планах Ласицкене также участие в Кубке Федерации, который пройдет в Сочи 29 мая. 1 июня чемпионка мира должна выступить на международном турнире во французском Монтре.

30 апреля четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных соревнованиях. Ласицкене, прыгун в высоту Илья Иванюк, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина теперь имеют право выступать вместе с сильнейшими зарубежными соперниками, как и прыгунья в длину Дарья Клишина, обладающая бессрочным нейтральным статусом.