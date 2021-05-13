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Летние олимпийские виды спорта

Отобравшийся на Игры штангист Наниев залечил травмы и выступит в июне на чемпионате России

Чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске со 2 по 7 июня
Тимур Наниев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Тимур Наниев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Тимур Наниев, единственный российский штангист, которому удалось завоевать олимпийскую лицензию, полностью восстановился после травм и выступит на июньском чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

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Наниев, выступающий в весовой категории до 109 кг, в апреле выиграл бронзовую награду на домашнем чемпионате Европы в Москве. Сразу после окончания соревнований Писаревский не исключил, что Наниев должен иметь возможность отказаться от участия в чемпионате России ради того, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к Олимпийским играм в Токио, где будет в одиночестве представлять российскую мужскую тяжелую атлетику.

"Тимур сейчас находится вместе с командой на сборе в Рузе, - сказал Писаревский. - Сейчас он готовится к чемпионату России, у него все в порядке со здоровьем, Тимур будет выступать в Ханты-Мансийске".

"Всего на сбор приехало 12 штангистов, из которых шестеро уже приступили к тренировкам. Остальные, у кого нет антител к коронавирусу, сейчас сидят на карантине в своих номерах. Мы будем здесь готовиться до 30 мая, а затем отправимся на чемпионат России в Ханты-Мансийск", - добавил главный тренер.

Писаревский ранее сообщил ТАСС, что Наниев по своему потенциалу готов бороться за медаль Олимпиады в Токио.

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Ханты-Мансийске со 2 по 7 июня, Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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