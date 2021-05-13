Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

ТАСС, 13 мая. Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Выход в финал Лиги чемпионов - высшее достижение для футбольных клубов, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Болельщики на протяжении 12 месяцев не имели возможности увидеть свои команды в живую, поэтому мы вновь обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой о помощи. Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя. Также мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список красной зоны для путешествий было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения вируса".

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 также планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА принял решение о проведении "Финала восьми" в Лиссабоне. Четвертьфиналы и полуфиналы турнира состояли из одного матча. Финальная встреча между французским ПСЖ и германской "Баварией" (0:1) состоялась на стадионе "Эстадиу да Луш". Португалия станет первой страной, которая примет финал Лиги чемпионов два года подряд.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге