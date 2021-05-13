Клуб КХЛ "Куньлунь" определится с новым главным тренером к концу мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вопрос с новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" решится к концу мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пекинского клуба.

1 мая было объявлено об уходе с поста главного тренера команды Алексея Ковалева.

"Вопрос о назначении главного тренера команды КХЛ будет решен к концу мая. Это обусловлено тем, что предстоящий сезон станет олимпийским, - сообщили в пресс-службе. - Игры-2022 в Пекине - это то, во имя чего наш клуб был создан в 2016 году и работал пять лет, подготовив за это время порядка 30 потенциальных игроков для сборной Китая. Сейчас подготовка к Олимпиаде выходит на финишную прямую, но эпидемиологическая обстановка в мире остается непростой, поэтому требуется принять ряд стратегических решений по взаимодействию сборной с ее базовым клубом, и только после этого будут приниматься решения по тренерам и игрокам команды КХЛ, поскольку эти вопросы взаимосвязаны".

В завершившемся сезоне КХЛ "Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.