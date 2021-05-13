Кудерметова проиграла первой ракетке мира Барти в третьем круге теннисного турнира в Риме

ТАСС, 13 мая. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу австралийки. В четвертьфинале 25-летняя Барти сыграет с американкой Кори Гауфф.

Барти занимает первое место в рейтинге WTA. На счету австралийской спортсменки 10 титулов под эгидой WTA, а также 10 титулов в парном разряде. Лучшим результатом Барти на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции 2019 года.

Кудерметовой 24 года, она занимает 28-е место в рейтинге WTA. В апреле россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Также на счету спортсменки один титул WTA в парном разряде. Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

В женском одиночном разряде осталась одна представительница России - Вера Звонарева, которая позднее в четверг проведет матч против представительницы Чехии Каролины Плишковой.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 16 мая, призовой фонд составляет €1,51 млн.