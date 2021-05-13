Зрители Кубка Москвы по хоккею среди юношей подрались с судьями

В перерыве зрители спустились с трибуны к скамейке запасных, на которой отдыхали судьи. Между ними произошла словесная перепалка, которая вылилась в драку.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зрители матча Кубка Москвы по хоккею среди юношей между командами "Витязь" и "Русь" подрались с судьями встречи.

"Федерация хоккея Москвы (ФХМ) внимательно изучила видео матча с эпизодом драки и официально заявляет, что подобные действия не соответствуют никаким моральным принципам и запрещены на законодательном уровне. Федерация внимательно следит за деятельностью хоккейных школ и будет жестко пресекать несоблюдение мер безопасности и несоблюдение этических норм. Бригаде судей, обслуживающих матч, была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы, которые будут заниматься дальнейшим расследованием произошедшего", - говорится в заявлении на официальном сайте ФХМ.

"ФХМ проведет собственное расследование данного эпизода. По результатам расследования к школе и персоналу могут быть применены самые строгие санкции", - добавили в пресс-службе ФХМ.

Матч был прерван.