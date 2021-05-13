Перенос финала Лиги чемпионов не повлияет на проведение финала 2022 года в Петербурге

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ситуация с переносом финального матча Лиги чемпионов по футболу из Стамбула в Порту не повлияет на проведение решающего матча турнира в следующем году в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин.

Финальный матч турнира сезона-2020/21 между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси", который изначально должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, состоится в Порту 29 мая.

"Перенос финала Лиги чемпионов в этом году никак не повлияет на проведение финала в Санкт-Петербурге в следующем году, - сказал Сорокин. - Мы готовимся к проведению финала Лиги чемпионов в нашей стране, новости, которые мы сегодня услышали, никак его не затрагивают".

Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдет на "Газпром Арене".