Чемпиона КХЛ Чинахова оштрафовали за нарушение антикоронавирусных правил

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал на 7,5 тыс. рублей бывшего игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Егора Чинахова за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Иск был подан управлением Роспотребнадзора по Омской области. "Назначен административный штраф 7,5 тыс. рублей. Правонарушение - статья 6.3 ч. 2. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает "Омск-информ", нападающий по прибытии из Финляндии в Россию не заполнил анкету и не загрузил в течение трех дней на портал "Госуслуги" результаты своего теста на коронавирус.

Чинахов, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Гагарина, сыграл в регулярном чемпионате 32 матча, в которых набрал 17 (10 шайб + 7 передач) очков, в плей-офф - 21 матч и 7 очков (5 шайб + 2 передачи). По окончании сезона игрок подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус".