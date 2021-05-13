Определен состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко вошли в состав сборной России на июньский чемпионат Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Чемпионат Европы пройдет с 9 по 13 июня. В рамках турнира будут разыграны медали как среди взрослых спортсменок, так и среди юниорок.

"В заявку сборной России на чемпионат Европы вошли Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко", - сказала Винер-Усманова. Резервной гимнасткой будет Дарья Трубникова.

"В состав взрослой команды в групповых упражнениях включены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева", - отметила главный тренер сборной.

Предыдущий чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в ноябре 2020 года в Киеве. Сборная России не принимала участие в этих соревнованиях из соображений безопасности за здоровье спортсменок и тренеров, которые могли заразиться коронавирусом во время долгой дороги в столицу Украины.