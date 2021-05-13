Российские теннисистки не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Риме

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу чешки. В четвертьфинале 29-летняя Плишкова встретится с победительницей игры между латвийкой Еленой Остапенко и представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Кудерметова проиграла первой ракетке мира Барти в третьем круге теннисного турнира в Риме

Плишкова занимает девятое место в рейтинге WTA. На счету чешской теннисистки 16 титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2016 года.

Звонаревой 36 лет, она занимает 113-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 12 турниров WTA, в 2010 году Звонарева достигала второй строчки в рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянки является выход в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году. Во втором круге Звонарева одержала победу над чешкой Петрой Квитовой (6:4, 3:6, 6:4), которая занимает 10-е место в мировом рейтинге.

В женском одиночном разряде не осталось ни одной представительницы России. Ранее в четверг поражения в третьем круге потерпели Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 16 мая, призовой фонд составляет €1,51 млн.