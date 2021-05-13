Калининград подал заявку на проведение Суперкубка России по футболу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение матча за Суперкубок России по футболу 2021 года. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять", - сказала Ищенко.