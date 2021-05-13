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Футбол в России

Калининград подал заявку на проведение Суперкубка России по футболу

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" может пройти в самом западном регионе страны
Стадион "Калининград" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение матча за Суперкубок России по футболу 2021 года. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять", - сказала Ищенко.

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В Калининграде расположена одна из арен чемпионата мира 2018 года, вмещающая 35 тыс. зрителей.

В матче сыграют победитель Тинькофф - Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" и обладатель Бетсити - Кубка России московский "Локомотив", предварительная дата проведения - 17 или 18 июля.

 

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