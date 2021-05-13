Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова может пройти в августе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, может состояться в августе. Об этом ТАСС сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Мы хотим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенести на август. И сейчас с командой Хабиба работаем над интересным анонсом", - сказал Гаджиев.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, а также отцом и тренером бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.