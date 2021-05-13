Бывший игрок ЦСКА Джеймс подписал контракт с клубом НБА "Бруклин" до конца сезона

ТАСС, 13 мая. Выступавший за ЦСКА американский разыгрывающий Майк Джеймс подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Об этом сообщает пресс-служба "Бруклина".

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Джеймс дважды подписывал 10-дневные контракты с "Бруклином". За команду он провел 11 матчей, набирая в среднем 7,1 очка, делая 2,2 подбора и 3,3 результативные передачи.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА него не выбрал. Баскетболист ранее играл в НБА за "Финикс" и "Нью-Орлеан" в 2017 и 2018 годах.

"Бруклин" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 47 побед при 24 поражениях. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф.