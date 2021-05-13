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Единая лига ВТБ

"Локомотив-Кубань" обыграл "Химки" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Следующий соперник краснодарского клуба определится позднее

ТАСС, 13 мая. Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" со счетом 92:85 обыграли соперников из подмосковных "Химок" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарской команды Найджел Уильямс-Грос, набравший 30 очков, 28 очков набрал его партнер по команде Кевин Херви. В составе "Химок" лучшим по результативности стал Алексей Швед с 16 очками, Тимофей Мозгов набрал 15 очков. 12 апреля Мозгов вышел на паркет впервые с 2018 года.

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Благодаря второй победе "Локомотив-Кубань" выиграл серию, первая встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 89:80. "Локомотив-Кубань" занял второе место по итогам регулярного чемпионата, "Химки" финишировали на седьмой строчке.

Краснодарский клуб является серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером Единой лиги ВТБ. "Химки" в 2010 году стали чемпионом, а также пять раз уступали в финальной серии (2008, 2015, 2017, 2018, 2019).

Соперник "Локомотива-Кубани" по полуфинальной серии до трех побед определится позднее.

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