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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на чемпионате Европы

Победили Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер из Германии
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 13 мая. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Россияне по сумме шести прыжков набрали 415,47 балла. Победителями стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, набравшие 426,78 балла. Третье место заняли украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий с результатом 409,62 балла.

31-летний Кузнецов на чемпионате Европы ранее завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. Всего в активе серебряного призера Олимпиады 2012 года 12 побед на чемпионатах Европы. 22-летний Шлейхер является двукратным чемпионом Европы.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-5), на третьем - сборная Украины (3-3-1).

Чемпионат Европы завершится 23 мая.

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