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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Россиянки завоевали золото и серебро в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы

Победила Анна Конаныхина, второе место заняла Юлия Тимошинина
Анна Конаныхина EPA-EFE/TAMAS KOVACS
Описание
Анна Конаныхина
© EPA-EFE/TAMAS KOVACS

ТАСС, 13 мая. Россиянка Анна Конаныхина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки, ее соотечественница Юлия Тимошинина заняла второе место. Соревнования проходят в Будапеште.

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Конаныхина по сумме пяти прыжков набрала 365,25 балла, Тимошинина - 329,20 балла. Третье место заняла британка Андреа Спендолини (326,60).

Для 17-летней Конаныхиной нынешний чемпионат Европы стал первым в карьере. Тимошинина дважды завоевывала золотые медали континентальных первенств.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-5), на третьем - сборная Украины (3-3-1).

Чемпионат Европы завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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