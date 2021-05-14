СМИ: футболист "Ювентуса" Роналду может летом вернуться в "Спортинг"

По информации телеканала, футболист готов отказаться от зарплаты в "Ювентусе", которая составляет €30 млн в год, ради возвращения в Португалию.

Также отмечается, что одну из главных ролей в переходе может сыграть мать игрока Долорес Авейру, которая присутствовала на вечеринке, приуроченной к победе "Спортинга" в чемпионате Португалии, и, по информации Cuatro, пообещала сделать все возможное для возвращения Роналду в команду.

Ранее портал Tutto Sport сообщал, что интерес к португальцу проявляет французский ПСЖ.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Нападающий начинал свою профессиональную карьеру в "Спортинге". С 1997 по 2002 год Роналду выступал в молодежной команде. В 2003 был переведен в основую команду, принял участие в 31 матче и забил пять голов. Летом 2003 года поругалец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год. Затем Роналду перешел в "Реал", за который выступал до 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 42 играх за "Ювентус" во всех турнирах, забил 35 голов и отдал четыре голевые передачи.