Загитову и Медведеву не включили в состав сборной России на олимпийский сезон

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.

"Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом, - сказал Коган. - Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет. Они не вошли в состав в соответствии с критериями Минспорта".

Загитовой 18 лет, помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, в ее активе серебро Игр в командных соревнованиях. Кроме того, она по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, также она завоевала серебряную медаль европейского первенства. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году.

В активе 21-летней Медведевой, помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, две серебряные награды Олимпийских игр (одиночное катание и командный турнир), бронза мирового первенства, две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы, две победы в финалах Гран-при. В прошлом сезоне она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.