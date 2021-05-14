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Лига чемпионов
Обновлено 

СМИ: финал Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесли из Мюнхена в Стамбул

В четверг УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту
Трофей Лиги чемпионов на финале турнира 2005 года на Олимпийском стадионе в Стамбуле EPA-EFE/KERIM OKTEN
Описание
Трофей Лиги чемпионов на финале турнира 2005 года на Олимпийском стадионе в Стамбуле
© EPA-EFE/KERIM OKTEN

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

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В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту. По данным агентства, УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.

Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене". В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". 

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