СМИ: финал Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесли из Мюнхена в Стамбул

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Ни нашим, ни вашим. Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту. По данным агентства, УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.

Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене". В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".