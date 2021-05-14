Путин: российские паралимпийцы помогли другим поверить в свои возможности

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам 15-й церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь", в котором отмечает мужественность и силу духа паралимпийских атлетов. Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Мы искренне гордимся нынешними лауреатами, их триумфами и достижениями на самых престижных национальных и международных стартах. Эти мужественные, сильные духом люди вписали яркие страницы в историю отечественного и мирового паралимпийского движения, помогли другим поверить в себя, в свои возможности", - подчеркивает Путин.

Премия "Возвращение в жизнь" будет вручена и тренерам, воспитавшим победителей, отметил президент. Он выразил уверенность, что церемония награждения в Белгороде станет одним из значимых событий празднования 25-летия Паралимпийского комитета России.

Премия ПКР "Возвращение в жизнь" вручается паралимпийским чемпионам и призерам мировых первенств, Кубков мира и Европы, внесшим вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.