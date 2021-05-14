Тарасова заявила, что состав сборной подтверждает ее высказывания о карьере Загитовой

В пятницу стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил список сборной страны на олимпийский сезон, в нем не оказалось Загитовой и двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Обе фигуристки в минувшем сезоне не выступали.

"Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!" - заявила Тарасова.

Собеседница агентства отметила, что нежелание спортсменки объявить об окончании карьеры может быть обусловлено "чертами характера". Тарасова считает, что Загитова и Медведева в предстоящем сезоне сосредоточатся на выступлении в ледовых шоу. "У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут ломаться-то?" - заметила она.

"Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали "браво", чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений", - заявила Тарасова.

Загитовой 18 мая исполнится 19 лет, она приостановила карьеру в декабре 2019 года. Медведевой 21 год, последний раз она участвовала в соревнованиях в конце 2019 года.