Трофей чемпионата Европы по футболу представят в Москве в Парке Горького 24 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Трофей чемпионата Европы по футболу - Кубок Анри Делоне - представят в Москве в Парке Горького 24 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета чемпионата Европы.

Также 22-23 мая трофей будет выставлен в Санкт-Петербурге.

Первый точкой маршрута тура по Санкт-Петербургу 22 мая станет стадион "Санкт-Петербург" при участии бывшего чемпиона Европы в составе сборной Франции Давида Трезеге, а также генерального директора российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексея Сорокина. Затем трофей будет представлен в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции "Квартира №60". 23 мая трофей будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.