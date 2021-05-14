В Паралимпиаде в Токио ожидается участие 260 российских спортсменов

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России планирует, что участниками Паралимпийских игр в Токио станут 260 российских спортсменов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый вице-президент ПКР, глава российской делегации на Паралимпийских играх в Токио Павел Рожков.

"Планируется, что участниками Паралимпиады станут 260 спортсменов, всего состав делегации составит 460 человек, - сказал Рожков. - Завершились квалификационные соревнования по фехтованию, кто отобрался на данный момент, те и будут участвовать, у нас получилось самое большое представительство - 12 человек".

По словам Рожкова, подготовка к Паралимпийским играм проходит в плановом режиме.

"Все тренировочные мероприятия идут по плану, подготовка идет полным ходом, в том числе к зимним Паралимпийским играм в Пекине и к квалификационным соревнованиям к ним, - отметил Рожков. - Все требования по антидопинговому тестированию наши спортсмены выполняют. Есть и тяжелые вопросы, например, въезд в Паралимпийскую деревню, заехать можно не ранее чем за 5-7 дней до первого соревнования, уехать - в течение 48 часов после последнего дня соревнований. Ведем переговоры о возможных чартерных вариантах, обсуждаем с Международным паралимпийским комитетом (МПК) возможные сдвиги по срокам".

"МПК не обязывает спортсменов вакцинироваться, но рекомендует, чтобы большинство участников были вакцинированы, - пояснил Рожков. - У нас есть полная договоренность с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), они берут этот вопрос на себя. Есть договоренность с ФМБА и по тестированию, ведь до вылета спортсмены должны дважды сдать тест на коронавирусную инфекцию".

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.