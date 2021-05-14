Терюшков: "Химки" могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ, но этот вид спорта будет развиваться в Подмосковье и команда сможет выступить в соревновании рангом ниже. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В феврале Евролига временно запретила "Химкам" регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play. Также сообщалось о задержках в выплате зарплаты игрокам и сотрудникам клуба.

"Химки" - коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба "Химки" в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть - не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях".

"Подмосковье - баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся", - добавил Терюшков.

Единая лига ВТБ обязует клубы раскрывать бюджеты, и согласно официальной информации, в сезоне-2018/19 бюджет "Химок" составлял 2,137 млрд рублей, что являлось вторым показателем.

Баскетбольный клуб "Химки" был основан в 1997 году, выступает в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 выиграл Единую лигу ВТБ и является единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также "Химки" являются двукратными обладателями Кубка Европы (2012, 2015), обладателями Кубка России (2008).