Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Директор тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое", чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года Ольга Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет по причине осложнений от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Да, Ольга Витальевна скончалась. Причина - коронавирус", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с кончиной Домуладжановой выразило Министерство спорта РФ.

Домуладжанова была директором тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" с марта 2010 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и Кубок России, а также два раза побеждала в Кубке Европы.