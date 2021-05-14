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Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

Бывшей спортсменке было 52 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Директор тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое", чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года Ольга Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет по причине осложнений от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

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"Да, Ольга Витальевна скончалась. Причина - коронавирус", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с кончиной Домуладжановой выразило Министерство спорта РФ.

Домуладжанова была директором тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" с марта 2010 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и Кубок России, а также два раза побеждала в Кубке Европы.

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БоксПандемия COVID-19Влияние коронавируса на спорт
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