Президент Единой лиги ВТБ выразил надежду на то, что "Химки" справятся с трудностями

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко надеется, что "Химки" справятся с трудностями, при этом директорат турнира будет еще более тщательно изучать финансовые гарантии клубов перед началом каждого сезона. Об этом Кущенко рассказал ТАСС.

Ранее в пятницу министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что в следующем году "Химки" могут не сыграть в Единой лиге ВТБ.

"Проблемы "Химок" в этом сезоне не секрет. Хочется отметить менеджмент клуба, работников. При серьезных финансовых трудностях команда смогла выступать на два фронта - в Единой лиге ВТБ и в Евролиге и завершить сезон, - сказал Кущенко. - Мы надеемся, что клуб сумеет успешно разрешить трудности, с которыми столкнулся. Но это будет еще одним уроком для нас, и Единая лига ВТБ будет еще более тщательно проверять финансовые гарантии команд-участников перед началом каждого сезона".