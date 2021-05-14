Тарасова прокомментировала непопадание фигуриста Алиева в основной состав сборной России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев закономерно не попал в основной состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигуристы Косторная и Алиев не попали в основной состав сборной России на новый сезон

Алиев попал в резервный состав, туда же вошли Петр Гуменник и Артур Даниелян. В основу были включены Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

"Пусть стараются, - сказала Трасова про резервистов. - Алиев же практически не выступал. А если и выступал, то плохо, у него была большая травма".

Алиеву 21 год, по причине травмы он пропустил большую часть минувшего сезона. Он стал третьим в финале Кубка России, пятым - на этапе Гран-при России. Чемпионат страны фигурист пропустил.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.