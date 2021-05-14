"Ак Барс" продлит контракт с Зариповым

ТАСС, 14 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" продлит контракт с 40-летним нападающим Данисом Зариповым. Об этом заявил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Зарипов продлит контракт после медобследования в Вене.

"Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в "Ак Барсе", - сказал Якубов.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах - в составе "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах - в составе "Металлурга"). В составе сборной России трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). В нынешнем сезоне Зарипов провел 40 матчей, в которых набрал 23 (7 шайб + 16 передач) очка при показателе полезности "+12".