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Футбол в России

"Спартак" и "Сочи" получили лицензию для выступления в еврокубках

Ранее в пятницу о прохождении лицензирования сообщил "Локомотив"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы "Сочи" и "Спартак" прошли лицензирование для выступления в еврокубках в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.

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Заседание по лицензированию в Российском футбольном союзе прошло 13 мая. Об успешном прохождении лицензирования "Спартаком" сообщили в пресс-службе красно-белых. Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что южане также успешно прошли эту процедуру. Ранее в пятницу пресс-служба "Локомотива" сообщила, что лицензирование прошел и "Локомотив".

"Сочи" претендует на участие в Лиге конференций, в то время как "Спартак" обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов либо в Лиге Европы.

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