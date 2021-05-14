"Спартак" и "Сочи" получили лицензию для выступления в еврокубках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы "Сочи" и "Спартак" прошли лицензирование для выступления в еврокубках в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.

Заседание по лицензированию в Российском футбольном союзе прошло 13 мая. Об успешном прохождении лицензирования "Спартаком" сообщили в пресс-службе красно-белых. Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что южане также успешно прошли эту процедуру. Ранее в пятницу пресс-служба "Локомотива" сообщила, что лицензирование прошел и "Локомотив".

"Сочи" претендует на участие в Лиге конференций, в то время как "Спартак" обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов либо в Лиге Европы.