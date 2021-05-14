В Петербурге считают, что приезд иностранцев на матчи Евро не скажется на эпидситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Приезд иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не окажет влияния на эпидемиологическую ситуацию в городе на фоне пандемии. Такое мнение в пятницу высказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"До чемпионата Европы еще достаточно много времени, Роспотребнадзор и другие надзорные органы ситуацию отслеживают. Понятно, что то количество болельщиков, которое приедет в Санкт-Петербург, оно никак на эпидобстановку и на нагрузку системы здравоохранения не повлияет, потому что в любом случае это не больше, чем несколько десятков тысяч", - сказал Лисовец в беседе с журналистами.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Встречи пройдут на "Газпром-Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.