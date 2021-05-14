Вратарь "Манчестер Сити" Скотт Карсон впервые за 10 лет сыграл в Английской премьер-лиге

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Голкипер футбольного клуба "Манчестер Сити" Скотт Карсон вышел в стартовом составе на матч 36-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла", он сыграл в высшем дивизионе английского футбола впервые с мая 2011 года.

"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу

В предыдущий раз он выходил на поле в Английской премьер-лиге, будучи игроком "Вест Бромвича", в матче против "Ньюкасла". Перерыв между играми составил 3 645 дней, что является самым длительным промежутком для вратарей чемпионата Англии в истории.

Карсону 35 лет, он арендован "Манчестер Сити" у клуба чемпионшипа (второй дивизион Англии) "Дерби Каунти" в 2019 году.