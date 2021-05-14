УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

ТАСС, 14 мая. Казанский УНИКС в гостях победил польский клуб "Зелена Гура" со счетом 90:79 во втором матче четвертьфинала и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Польше.

Счет в серии до двух побед стал 2-0. УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата, "Зелена Гура" финишировала на шестой строчке.

В полуфинальной серии до трех побед УНИКС сыграет с клубом "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Также ранее в полуфинал вышел победитель регулярного чемпионата "Зенит", соперником петербургского клуба станет победитель противостояния московского ЦСКА и "Нижнего Новгорода", где после двух матчей счет в серии ничейный - 1-1.

УНИКС выступает в Единой лиге ВТБ с сезона-2013/14, казанский клуб трижды становился серебряным призером (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). "Зелена Гура" выступает в лиге с сезона-2018/19.