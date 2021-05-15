"Торонто" проиграл "Виннипегу" в матче НХЛ. Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне

ТАСС, 15 мая. "Виннипег" обыграл "Торонто" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Эпплтон (22-я минута), Кайл Коннор (34, 45) и Дженсен Харкинс (60). У проигравших отличились Пьер Эгвалль (8) и российский форвард Илья Михеев (26).

Михеев также отметился голевой передачей. 26-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне на его счету 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 54 матчах.

"Торонто" завершил регулярный чемпионат на первом месте в Северном дивизионе, набрав 77 очков в 56 матчах. "Виннипег" расположился на третьей строчке с 63 очками.

В первом раунде плей-офф "Торонто" встретится с "Монреалем" (первый матч состоится 20 мая), а соперником "Виннипега" будет "Эдмонтон" (19 мая).