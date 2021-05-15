Главный тренер "Вашингтона" заявил, что в игре Овечкина нет спада

"Он очень быстрый, когда катит, и жесткий, когда играет в тело, - сказал Лавиолетт. - Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада".

Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате пропустил 11 матчей из-за повреждения. 35-летний россиянин впервые в карьере пропустил столько игр. Всего за сезон он набрал 42 очка (24 шайбы + 18 результативных передач). Он занимает единоличное шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в активе россиянина 730 шайб.

"Вашингтон" в первом раунде плей-офф сыграет с "Бостоном", первый матч серии пройдет в столице США 16 мая.