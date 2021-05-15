СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения на политика в Бразилии

ТАСС, 15 мая. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар подозревается в планировании вооруженного нападения на бразильского политика и активиста за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяйнс. Об этом сообщает портал Lo-Bianco.

Как сообщает портал, политик подал соответствующий иск в суд города Сан-Паулу. По мнению Магальяйнса, причиной такого поведения Неймара могли стать его репортажи о предполагаемых практиках гомофобии со стороны футболиста. Также политик обвинил адвоката Неймара в угрозах убийством. Магальяйнс требует возмещения ущерба в размере 1 млн бразильских реалов (€ 156 тыс.).

Ранее Магальяйнс обратился в суд от имени ассоциации по борьбе за защиту прав членов ЛГБТ-движения с просьбой начать расследование в отношении Неймара за гомофобные высказывания. Истец утверждает, что из-за этого его ограбили, отняв мобильный телефон. Активист заявил, что во время нападения его могли убить, но пистолет не выстрелил.

Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 28 матчей, в которых забил 15 голов. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.