СМИ: Артета сохранит пост главного тренера лондонского "Арсенала"

ТАСС, 15 мая. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" не намерен увольнять главного тренера команды Микеля Артету. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство клуба обсуждает с испанским специалистом стратегию на трансферное окно.

Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Он является воспитанником "Барселоны", на взрослом уровне играл за французский ПСЖ, шотландский "Рейнджерс", испанский "Реал Сосьедад" и английский "Эвертон".

"Арсенал" после 36 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В следующем матче подопечные Артеты 19 мая в гостях сыграют с "Кристал Пэлас".