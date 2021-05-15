"Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, стыковых матчей по итогам сезона не будет

В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. "Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, дающее право выступить в элитном дивизионе.

ТАСС, 15 мая. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Согласно этому решению "Нижний Новгород" получил прямую путевку в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), стыковых игр по итогам сезона не будет, сообщает пресс-служба РФС.

Согласно регламенту РПЛ сезона-2020/21, клубы ФНЛ, завоевавшие право выступать в элитном дивизионе и не получившие соответствующую лицензию, не допускаются к участию в турнире. В регламенте отмечается, что по решению бюро исполкома РФС и по согласованию с РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, в первую очередь на участников переходных матчей, в которых сыграют клубы, ставшие третьими и четвертыми в ФНЛ.

В турнирной таблице ФНЛ первое место и выход в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов", на третьей строчке турнир закончил "Нижний Новгород", который ранее получил лицензию для участия в РПЛ.

Согласно регламенту прямые путевки получат "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". По итогам сезона в ФНЛ четвертое место, дающее право сыграть в стыковых матчах, заняла владикавказская "Алания". Клуб также не получил лицензию для игры РПЛ. Таким образом, стыковые матчи с клубами, занявшими 13-е и 14-е место, проводиться не будут, РПЛ покинут две команды, ставшие 15-й и 16-й соответственно.