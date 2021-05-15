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Футбол в России

"Алания" сыграла вничью с клубом "СКА-Хабаровск" и заняла четвертое место в ФНЛ

Ранее клубу из столицы Северной Осетии было отказано в лицензии РПЛ в связи с реконструкцией домашней арены - стадиона "Спартак"

ТАСС, 15 мая. Владикавказская "Алания" заняла четвертое место в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право сыграть в стыковых матчах с 13-й командой Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за право выступить в элитном дивизионе. В заключительном, 42-м туре "Алания" выиграла у "СКА-Хабаровска" со счетом 2:1 и набрала 77 очков, опередив ставшую пятой "Балтику" на четыре балла.

Ранее клубу из столицы Северной Осетии было отказано в лицензии РПЛ в связи с реконструкцией домашней арены - стадиона "Спартак".

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