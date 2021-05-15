Владелец "Торпедо" заявил, что видит у команды перспективы для успешного выступления

"Будем работать над ошибками, - сказал Авдеев. - Самые главные положительные моменты у меня и у болельщиков в том, что есть эмоция, а значит все хорошо - клуб жив, есть куда развиваться. Перспективы у команды есть. Сейчас только закончился сезон, мы будем садиться и строить планы на будущее".

В середине марта главный тренер черно-белых Сергей Игнашевич подал в отставку. "[Отставка] точно повлияла [на игру команды], главный тренер - это главный человек, который влияет на нее, - отметил владелец клуба. - Я понимаю, что вы хотите - раскрасить все в черное и белое, но такого не бывает, понимаю, что это фирменные цвета "Торпедо", но есть еще куча оттенков. Мы спокойно подведем итоги и будем строить позитивные планы на будущее".

"Торпедо" могло занять четвертое место в таблице по итогам последнего тура в случае победы над "Шинником" и очковых потерь "Алании" и "Балтики". Четвертое место позволило бы клубу сыграть в стыковых матчах за право участия в элитном дивизионе чемпионата России. Переходные встречи в итоге были отменены, поскольку занявшая четвертое место владикавказская "Алания" не прошла лицензирование, точно так же как и ставший вторым "Оренбург", чья прямая путевка в Тинькофф - Российскую премьер-лигу перешла к "Нижнему Новгороду", который занял третье место.