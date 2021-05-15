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Футбол в России

Тренер "Чертаново" рассказал, что футболисты клуба не были готовы к уровню ФНЛ

Ранее клуб лишился шансов остаться в чемпионате на следующий сезон

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Большинство игроков "Чертаново" не были готовы к уровню первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), поскольку только недавно выступали в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Андрей Дмитриев.

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"Чертаново" в заключительном туре первенства ФНЛ проиграло "Спартаку-2" со счетом 3:4. Ранее клуб лишился шансов остаться в чемпионате на следующий сезон.

"Мы задействовали молодых футболистов, которые почувствовали, что такое ФНЛ, посмотрим, как они будут развиваться дальше, - сказал Дмитриев. - У нас играли ребята, которые еще были не готовы выступать на высоком уровне, - только вышли из ЮФЛ и сразу в ФНЛ, поэтому чудес не бывает".

"Также ушла большая группа игроков в "Крылья Советов", другие команды, мы потеряли порядка 17 игроков. Конечно, это очень сказалось, потому что создать боеспособную команду за такой короткий срок очень сложно. Понимание [как работать, чтобы вернуться в ФНЛ] есть, будем работать в этом направлении", - добавил тренер.

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