Тренер Бушманов планирует продолжить работу в "Спартаке-2"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов планирует продолжить работу в команде. Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак-2" под руководством Бушманова, пришедшего в команду в начале марта, сумел сохранить место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заняв 14-е место.

"Задача была остаться в ФНЛ, и команда ее выполнила. Планирую ли я остаться работать в команде? Да, планирую", - сказал Бушманов.

"В плане контакта [с игроками] все было нормально. В принципе, сейчас надо все проанализировать, так как это было довольно напряженно. Бороться за выживание всегда непросто, поэтому у нас был непростой период. Но я рад, что ребята справились", - добавил он.

Бушманов возглавлял "Спартак-2" с мая 2013 года по январь 2017-го и в сезоне-2014/15 сумел вывести команду в ФНЛ. Под его руководством вторая команда "Спартака" заняла в 2016 году пятое место в первенстве, что является ее наивысшим достижением в истории.