Баскетболиста ЦСКА Лундберга увезли в больницу в перерыве матча с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Датский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иффе Лундберг был увезен в больницу на машине скорой помощи во время матча плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Андрей Ватутин.

ЦСКА вышел в полуфинал турнира, обыграв "Нижний Новгород" со счетом 79:75 в третьем матче серии до двух побед.

"Не стоит забывать о наших проблемах, - сказал Ватутин. - [Джоэль] Боломбой до сих пор не может ни тренироваться, ни играть. В перерыве матча с "Нижним" на скорой увезли Лундберга. Неясно, что с ним, у него закружилось голова, удара никакого не было, но он стал терять сознание".

"Он в больнице, поэтому мы ограничены в ротации в предстоящих матчах", - добавил президент ЦСКА.

Армейцы 28 мая стартуют в "Финале четырех" Евролиги в германском Кёльне.