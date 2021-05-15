Губернатор считает, что "Оренбург" выполнил все правила и обязан играть в премьер-лиге

Три пишем, два в уме. "Оренбургу" и "Алании" снова отказали в лицензии на участие в РПЛ

"Оренбург" занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Клуб не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям РПЛ по вместимости. 8 мая оренбуржцы подали апелляцию на решение комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), которая была отклонена, 12 мая спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что "Оренбург" рассчитывает на помощь членов бюро исполкома РФС в вынесении на голосование вопроса о разрешении команде выступить в РПЛ в порядке исключения, в случае отказа серебряный призер ФНЛ намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). На заседании бюро исполкома, состоявшемся в пятницу, вопрос о допуске "Оренбурга" не поднимался.

"Команда выиграла (в заключительном туре у брянского "Динамо" со счетом 3:2 - прим. ТАСС), вышла в премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально. Безусловно, мы обязаны играть в премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием", - сказал Паслер.

Кроме того, глава региона посчитал некоторые требования к клубам, претендующим на выступление в РПЛ, излишними. "Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион - один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь. Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни", - сказал Паслер.

Как сообщал ТАСС, региональное правительство помогает "Оренбургу" решить вопрос с увеличением вместимости стадиона, которая сейчас составляет 7,5 тыс. мест, чтобы команде позволили проводить игры на домашнем стадионе в РПЛ. Руководство клуба планирует увеличить количество мест на трибунах до 10 тыс., как требуется по регламенту РПЛ.