"Томь" не смогла сохранить прописку в Футбольной национальной лиге

В составе "Томи" с пенальти отличился Артем Симонян (26-я минута). У гостей гол на счету Момо Янсане (13). "Томь" осталась на 18-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Ранее стало известно, что прямые путевки в Тинькофф - Российскую премьер-лигу получили чемпион ФНЛ "Крылья Советов" и ставший третьим "Нижний Новгород", так как занявший второе место "Оренбург" не получил лицензию на выступление в высшем дивизионе. Переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ в конце текущего сезона не будет.

После 11 туров нынешнего сезона команду из Томска возглавил Александр Кержаков, завершивший карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал за "Зенит" (2001-2006; 2010-2017 гг.), в составе которого провел 386 игр и забил 162 гола, три раза выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. С 2006 по 2008 год российский нападающий выступал за испанскую "Севилью", в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. В 2008 году нападающий перешел в московское "Динамо", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России 2009 года; в 2016 году на правах аренды выступал за швейцарский "Цюрих".

"Томь" выступала в высшем дивизионе с 2005 по 2012 год, а также в сезонах-2013/14 и 2016/17.