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Чешские хоккейные игры

Россияне проиграли чехам и заняли последнее место на заключительном этапе Еврохоккейтура

Россияне ранее досрочно стали победителями Евротура
Игроки сборной России Иван Федотов и Чехии Гинек Зогорна EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Игроки сборной России Иван Федотов и Чехии Гинек Зогорна
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 15 мая. Сборная России по хоккею со счетом 0:4 проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура - Чешских игр. Встреча прошла в Праге.

Заброшенными шайбами отметились Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21, буллит), Якуб Флек (32), Томаш Зогорна (41).

В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4), а затем уступили финнам (1:4). В заключительной игре турнира ворота сборной России защищал Иван Федотов, который после третьей пропущенной шайбы в середине второго периода был заменен на Александра Самонова. Первую встречу в нынешнем сезоне Евротура провел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье - финны (3).

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми - финны (11).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Чешские хоккейные игры
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Чехия32100009-38
Швеция31000119-114
Финляндия31000027-63
Россия31000027-123
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия1270300243-2727
Чехия1251011430-2919
Швеция1231031428-3215
Финляндия1230100823-3611

 

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