Россияне проиграли чехам и заняли последнее место на заключительном этапе Еврохоккейтура

ТАСС, 15 мая. Сборная России по хоккею со счетом 0:4 проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура - Чешских игр. Встреча прошла в Праге.
Заброшенными шайбами отметились Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21, буллит), Якуб Флек (32), Томаш Зогорна (41).
В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4), а затем уступили финнам (1:4). В заключительной игре турнира ворота сборной России защищал Иван Федотов, который после третьей пропущенной шайбы в середине второго периода был заменен на Александра Самонова. Первую встречу в нынешнем сезоне Евротура провел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко.
Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье - финны (3).
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми - финны (11).
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Чехия
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|9-3
|8
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|9-11
|4
|Финляндия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-6
|3
|Россия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-12
|3
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|12
|7
|0
|3
|0
|0
|2
|43-27
|27
|Чехия
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|30-29
|19
|Швеция
|12
|3
|1
|0
|3
|1
|4
|28-32
|15
|Финляндия
|12
|3
|0
|1
|0
|0
|8
|23-36
|11