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ЧМ по хоккею в Риге

Тренеры сборной России сохранят место в заявке на чемпионат мира для вратаря и нападающего

Мировое первенство в Риге начнется 21 мая

ТАСС, 15 мая. Штаб сборной России по хоккею сохранит в заявке на чемпионат мира место для вратаря и нападающего. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

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Чемпионат мира в Риге начнется 21 мая. В субботу россияне уступили чехам со счетом 0:4 и заняли последнее место на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

"Сейчас будем думать [по заявке]. Одно место для вратаря оставляем и одно место нападающему", - сказал Брагин.

Первый матч в составе сборной России на Чешских играх провел форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус" Михаил Григоренко. В субботу стало известно, что к сборной России присоединились защитники Владислав Гавриков из "Коламбуса" и Егор Зуб из "Оттавы". Также состав должны пополнить защитник "Чикаго" Никита Задоров, еще один игрок обороны из "Калгари" Никита Нестеров и нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов.

Ранее стало известно, что сборной России не смогут помочь голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба - "Рейнджерс") и Антон Худобин ("Даллас").

В заявку на турнир можно вносить до 28 игроков.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
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