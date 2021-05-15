Россияне Бондарь и Минибаев стали серебряными призерами чемпионата Европы в прыжках в воду

ТАСС, 15 мая. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы

Российские спортсмены по сумме шести прыжков набрали 471,96 балла. Победителями стали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли (477,57). Третье место заняли немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).

Бондарю 27 лет. До 2015 года на международных соревнованиях он представлял Украину. На счету спортсмена четыре золотые медали чемпионатов Европы, две из которых он завоевал под российским флагом и две - под украинским.

29-летний Минибаев является семикратным чемпионом Европы. На нынешнем первенстве он в составе сборной России стал победителем командных соревнований. На чемпионатах мира Минибаев четыре раза становился серебряным призером и однажды - бронзовым.

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 10 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. На втором месте располагаются украинцы (5-4-2), третьими идут итальянцы (5-2-6).

Чемпионат Европы завершится 23 мая.