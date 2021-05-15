Губернатор считает, что "Нижний Новгород" готов к выступлению в премьер-лиге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" готов к выступлению в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал ТАСС в субботу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах всероссийского форума "Молодежь и наука".

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Согласно этому решению, занявший третье место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, стыковых игр по итогам сезона не будет. Клуб ранее получил лицензию для участия в РПЛ.

"Мы, конечно, сочувствуем здесь "Оренбургу". Но я уверен, что будут возможности показать футбол у коллег и своим жителям. Там решение [Российского футбольного союза по лицензированию] было соответствующее. Конечно, мы дождемся официальных результатов, но мы всегда говорили, что готовы к игре в премьер-лиге, у нас прекрасный 45-тысячный стадион, клуб первым из участников ФНЛ прошел лицензирование и [получил] допуск к выступлению в РПЛ, вообще практически не было замечаний", - сказал Никитин.

Глава региона также отметил, что для города особенно важно в год 800-летия "получить клуб, достойный стадиона по статусу и уровню". "Теперь надо обеспечить так, чтобы и игрой мы радовали вместе с приезжающими командами топ-уровня российского элитного дивизиона", - сказал он.

В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Клуб занял второе место в ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Ранее руководство "Оренбурга" заявляло о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Другую путевку в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов", занявшие первое место.