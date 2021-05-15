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Чешские хоккейные игры

Брагин: хоккеист сборной России Воронков пока останется в звене с Шалуновым и Окуловым

Главный тренер национальной команды подчеркнул, что у игроков были хорошие моменты в матче с чехами
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 15 мая. Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков пока продолжит играть в сборной России в звене с игроками ЦСКА Максимом Шалуновым и Константином Окуловым. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

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Россияне уступили в заключительном матче Чешских игр хозяевам турнира со счетом 0:4 и заняли на нем последнее место. Воронков играл с Шалуновым и Окуловым в первой тройке.

"У них были очень хорошие моменты, поэтому так их пока и оставим. У него самого [Воронкова] два хороших момента было", - сказал Брагин.

Первый матч в текущем сезоне Евротура провел в сборной России нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус" Михаил Григоренко. "Мы попробовали его и в центре, и с краю, будем определяться с его позицией. Он фактически без тренировок после недельной паузы, выглядел неплохо", - отметил тренер.

"Первый и второй периоды неплохо играли в плане тактики и самоотдачи. 10 побед в Евротуре - хороший результат, команда планомерно готовилась к чемпионату мира, теперь подготовка закончилась", - добавил он.

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